Front-end developer

Начинающий верстальщик с опытом работы 8 месяцев. Работал на крупном проекте alfa-forex.ru Занимался версткой новых страниц и правками контента, также разрабатывал мобильную версию сайта. Имею огромное желание развиваться в сфере Front-end разработки, способен находить пути самостоятельного решения поставленных задач.