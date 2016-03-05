Front-end developer
Начинающий верстальщик с опытом работы 8 месяцев. Работал на крупном проекте alfa-forex.ru Занимался версткой новых страниц и правками контента, также разрабатывал мобильную версию сайта. Имею огромное желание развиваться в сфере Front-end разработки, способен находить пути самостоятельного решения поставленных задач.
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Портфолио
- Пример верстки e-mail рассылок165 просмотров
- Народный ремонт.207 просмотров
- Альфа-форекс205 просмотров
HTML-верстка
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$2/час
от $15от 1 часа
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