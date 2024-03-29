Фронтенд-разработчик HTML + CSS(SCSS) + JS(JQUERY)
Привет! Я фронтенд-разработчик с страстью к созданию красивых и интерактивных веб-сайтов. Мой опыт работы включает в себя разработку пользовательских интерфейсов, адаптивный дизайн. Я умею четко воплощать в жизнь дизайн-макеты, обладаю глубокими знаниями HTML, CSS и JavaScript.
Моя цель - предоставить клиентам уникальные и современные веб-решения, которые привлекают внимание и обеспечивают отличный пользовательский опыт.
Если вам требуется надежный и ответственный специалист, который способен внести свой вклад в ваш проект и превратить идеи в реальность, буду рад сотрудничеству! С удовольствием помогу реализовать ваши веб-проекты с высоким качеством и в срок.
HTML-верстка
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$2/час
от $10от 2 дней
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