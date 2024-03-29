Фронтенд-разработчик HTML + CSS(SCSS) + JS(JQUERY)

Привет! Я фронтенд-разработчик с страстью к созданию красивых и интерактивных веб-сайтов. Мой опыт работы включает в себя разработку пользовательских интерфейсов, адаптивный дизайн. Я умею четко воплощать в жизнь дизайн-макеты, обладаю глубокими знаниями HTML, CSS и JavaScript.



Моя цель - предоставить клиентам уникальные и современные веб-решения, которые привлекают внимание и обеспечивают отличный пользовательский опыт.



Если вам требуется надежный и ответственный специалист, который способен внести свой вклад в ваш проект и превратить идеи в реальность, буду рад сотрудничеству! С удовольствием помогу реализовать ваши веб-проекты с высоким качеством и в срок.