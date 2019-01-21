Векторная графика и иллюстрации

Привет! Меня зовут Георгий!Моя главная специальность Интернет-Маркетинг в широком понимании этого слова. Опыт работы в данной сфере само собой имеется. На протяжении года я работал консультантом по интернет-маркетингу. Составлял аудиты по РК, проводил консультации для клиентов на личных встречах по РК. Если выделять конкретную область рекламы, то могу сказать, что больше всего мне импонирует соц. медиа и в частности таргетинг. В последнее время решил сменить вектор работы на векторную графику и иллюстрации самого разного рода.

Но и в этом направлении у меня есть более сильные стороны, такие как: Flat Иллюстрации, создание Иконок, Пиксельная графика и разработка логотипов