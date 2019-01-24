Здравствуйте! Требуется сделать рисунок ко дню рождению. Парень и девушка обнимаются на коне, на фоне красивый лес или красивое звездочное небо. Самих парня и девушку перерисовать необходимо как раз с фотографий по лицам хотя бы, ...