Есть две песни, ставим под хореографию для выступления, нужно сделать гармоничный переход от одной песни на другую. Сами песни скину в телеграмм, желательно.
Аудиомонтаж60 заявок
Закрыт
3 года назад
Есть две песни, ставим под хореографию для выступления, нужно сделать гармоничный переход от одной песни на другую. Сами песни скину в телеграмм, желательно.
Здравствуйте! Требуется сделать рисунок ко дню рождению. Парень и девушка обнимаются на коне, на фоне красивый лес или красивое звездочное небо. Самих парня и девушку перерисовать необходимо как раз с фотографий по лицам хотя бы, ...