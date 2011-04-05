KaizenStudio

Добрый день! Нужно несколько человек на редактуру текста: Срок: как обычно взять сейчас и сделать как можно раньше. Крайний срок сдачи: сегодня сразу по мере готовности (даю небольшие куски, по мере готовности добавляю ...
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- $1000Редактирование и Корректура17 заявокЗакрыт13 лет назад
Донабор редакторов присылайте свои уже имеющиеся работы (достаточно кусочков на 1000-2000 знаков) в формате "текст до обработки" и "текст после обработки" Успешным кандидатам- предложение о работе сразу же Как обычно, пишем на [email protected]Редактирование и Корректура5 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо расшифровать аудиозапись общим объемом 11 ч Требуется несколько человек, которые смогут это сделать как можно скорее Оплата только после работы! Работа предоставляется кусками по 20 минут - после предоставления результата сразу оплата на яндекс (очень желателен именно ...Редактирование и Корректура11 заявокЗакрыт13 лет назад