KaizenStudio

Милана Кайзен KaizenStudio

 
35 летРоссия/Самара
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
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  • Редактура текста

    $1000

    Добрый день! Нужно несколько человек на редактуру текста: Срок: как обычно взять сейчас и сделать как можно раньше. Крайний срок сдачи: сегодня сразу по мере готовности (даю небольшие куски, по мере готовности добавляю ...

    Редактирование и Корректура17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редакторы, срочно

    Донабор редакторов присылайте свои уже имеющиеся работы (достаточно кусочков на 1000-2000 знаков) в формате "текст до обработки" и "текст после обработки" Успешным кандидатам- предложение о работе сразу же Как обычно, пишем на [email protected]

    Редактирование и Корректура5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Расшифровка аудио в текст

    Необходимо расшифровать аудиозапись общим объемом 11 ч Требуется несколько человек, которые смогут это сделать как можно скорее Оплата только после работы! Работа предоставляется кусками по 20 минут - после предоставления результата сразу оплата на яндекс (очень желателен именно ...

    Редактирование и Корректура11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад