Приветствую.
Меня зовут Ростислав, я начинающий видеомонтажёр в сфере фриланса.
Можете глянуть несколько моих работ здесь: https://www.youtube.com/channel/UCpZ2I8GZ3TKhgqH36YQLNuA
На что я способен:
✓ Качественное выполнение работы при предоставленных тайм-кодах, и плана работы.
✓ Любые склейки видео.
✓ Качественные переходы между видео.
✓ Обработка аудио, звуковые эффекты.
✓ Цветокоррекция.
✓ Обрезка анимированных(и нет) фрагментов видео.
✓ (частичная)Смена голоса.
✓ Анимация фрагментов видео, отдаление, приближение, смена фокуса и различные графические эффекты!
✓Работа с текстом, его анимацией, графическими плюшками.
И многое другое.
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Работаю в Sony Vegas Pro 18 и After Effects 2021
Если есть вопросы, смело прошу в директ, всё обсудим!