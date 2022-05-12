Видеомонтаж по достойной цене!

Приветствую.

Меня зовут Ростислав, я начинающий видеомонтажёр в сфере фриланса.

Можете глянуть несколько моих работ здесь: https://www.youtube.com/channel/UCpZ2I8GZ3TKhgqH36YQLNuA

На что я способен:

✓ Качественное выполнение работы при предоставленных тайм-кодах, и плана работы.

✓ Любые склейки видео.

✓ Качественные переходы между видео.

✓ Обработка аудио, звуковые эффекты.

✓ Цветокоррекция.

✓ Обрезка анимированных(и нет) фрагментов видео.

✓ (частичная)Смена голоса.

✓ Анимация фрагментов видео, отдаление, приближение, смена фокуса и различные графические эффекты!

✓Работа с текстом, его анимацией, графическими плюшками.

И многое другое.

---------------------------

Работаю в Sony Vegas Pro 18 и After Effects 2021

Если есть вопросы, смело прошу в директ, всё обсудим!