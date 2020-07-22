Влад Калинкин KalinkinVladKalinkinVlad
23 годаРоссия/Куйбышев
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Делаю стильный и продающий веб дизайн сайтов обращайтесь)
Веб дизайн ( лендинги, сайты )
*качество * внимательность * соблюдение сроков
Приветствую!
Думаю портфолио лучше всего расскажут о моих навыках и качестве работы
Процесс работы:
- Обсуждение ТЗ ( !только в режиме чата, задание беру в письменной форме! ), сроков, стоимости, способа оплаты
- Высылаю Вам скрины работы, вносим правки
- Когда Клиент доволен - он производит оплату и только после этого отправляю исходник
- web-дизайн сайта с нуля (1 страничка)
- лендинг
- сосредотачиваю полностью свое внимание на 1 страничке сайта ( визитки баннера и так д. не делаю )
ЦеныОбговариваю с вами
с какими платежными системами работаю
- QIWI кошелек
- PAYEER кошелек
- принимаю в USD RUB
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Баннеры113 просмотров
- Сайт по готовке блюд из мяса86 просмотров
- Дизайн сайта85 просмотров