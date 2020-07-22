KalinkinVlad

Влад Калинкин KalinkinVlad

 
23 годаРоссия/Куйбышев
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Делаю стильный и продающий веб дизайн сайтов обращайтесь)

 

﻿

               

                                          ﻿Веб дизайн ( лендинги, сайты )

                                                        *качество * внимательность * соблюдение сроков  

Приветствую!

Думаю портфолио лучше всего расскажут о моих навыках и качестве работы  

﻿Процесс работы:

  • Обсуждение ТЗ ( !только в режиме чата, задание беру в письменной форме! ), сроков, стоимости, способа оплаты
  • Высылаю Вам скрины работы, вносим правки
  • Когда Клиент доволен - он производит оплату и только после этого отправляю исходник
Что могу сделать для вас

  • web-дизайн сайта с нуля (1 страничка)
    • лендинг
    • сосредотачиваю полностью свое внимание на 1 страничке сайта ( визитки баннера и так д. не делаю )

    Цены

    Обговариваю с вами 

    ﻿с какими платежными системами работаю 

    • QIWI кошелек
    • PAYEER кошелек
    • принимаю в USD RUB 
    Дизайн лендингаДизайн сайта
    Портфолио