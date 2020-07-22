Делаю стильный и продающий веб дизайн сайтов обращайтесь)

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﻿Веб дизайн ( лендинги, сайты )

*качество * внимательность * соблюдение сроков

Приветствую!

Думаю портфолио лучше всего расскажут о моих навыках и качестве работы

﻿Процесс работы:

Обсуждение ТЗ ( !только в режиме чата, задание беру в письменной форме! ) , сроков, стоимости, способа оплаты

, сроков, стоимости, способа оплаты Высылаю Вам скрины работы, вносим правки

Когда Клиент доволен - он производит оплату и только после этого отправляю исходник

web-дизайн сайта с нуля ( 1 страничка )

) лендинг

сосредотачиваю полностью свое внимание на 1 страничке сайта ( визитки баннера и так д. не делаю )

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