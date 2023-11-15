МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР+ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР+++

здравствуйте, меня зовут саша! у меня есть большущий опыт в создании музыки, изображений, прикладных программ и копирайтинга. мне нравится трудиться и искать новые необычные решения порой выходящие за рамки человеческих представлений об этике и морали : ) буду рада сотрудничеству!

навыки:

fl studio

Программирование на Python

Photoshop

Copywriting

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Pixel Art