Рамиль Kamaletdinov_RKMKamaletdinov_RKM
27 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
24 дня назад
Добрый день, меня зовут Рамиль, я графический дизайнер и художник график.
Мой опыт в живописи более 10 лет, в графическом дизайне более пяти. Предлагаю интересный, актуальный результат, учитывая все правила и законы восприятия изображения человеком.
В 2018 году защитил дипломную работу по Adobe Photoshop и Adobe Illustrator в международной компьютерной академии "IT Step Academy".
Мои работы в портфолио на этом сайте.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Иллюстрация42 просмотра
- Качественно обработаю для Вас фотографии82 просмотра
- Создам интересную иллюстрацию88 просмотров
- Создам интересную иллюстрацию78 просмотров
- Создам интересную иллюстрацию65 просмотров
- Создам интересную, актуальную наружную рекламу78 просмотров
- Качественно обработаю фотографии36 просмотров
- Создам актуальный логотип для вашей компании39 просмотров
- Создам актуальный, эффектный логотип.37 просмотров
- Создам актуальный логотип для вашей компании41 просмотр
- Качественно обработаю для Вас фотографии56 просмотров
- Оформлю для Вас печатную продукцию(календари..)54 просмотра
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