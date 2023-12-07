Kamaletdinov_RKM

Рамиль Kamaletdinov_RKM

 
27 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
24 дня назад
Добрый день, меня зовут Рамиль, я графический дизайнер и художник график.

Мой опыт в живописи более 10 лет, в графическом дизайне более пяти. Предлагаю интересный, актуальный результат, учитывая все правила и законы восприятия изображения человеком.

В 2018 году защитил дипломную работу по Adobe Photoshop и Adobe Illustrator в международной компьютерной академии "IT Step Academy".

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