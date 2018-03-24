Kamashyla

Елена Kamashyla

 
41 год
7 лет на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
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  • Требуется разово найти электрогазосварщика в Выксе

    На крупное машиностроительное производство требуется электрогазосварщик. Официальное трудоустройство, зарплата 115000 рублей. График 6/1, почасовая оплата 400 руб/час. Обеспечиваем бесплатное проживание и мед. комиссию. Ищем специалистов с опытом и удостоверениями, предпочтение мужчинам до 45 лет.

    Рекрутинг (HR)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • HR-менеджер

    Требуется найти комплектовщиков на склад в Подмосковье. Срок вахты - от 33 смен. Подойдут граждане России и Беларуси до 45 лет. Проживание в хостеле в Пушкино, обед на производстве. Предлагайте свою ...

    Рекрутинг (HR)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Менеджер по продажам (удаленно)

    $500

    Есть возможность заработать 30 тысяч российских рублей за две недели. Нужно продать мастер-класс Михаила Шестова (человека из Книги Гиннеса, 27 языков)  - театральный английский, постановка речи,  результатом прохождения обучения является то,  ...

    Продажи и лидынет заявок
    Закрыт
    7 лет назад