На крупное машиностроительное производство требуется электрогазосварщик. Официальное трудоустройство, зарплата 115000 рублей. График 6/1, почасовая оплата 400 руб/час. Обеспечиваем бесплатное проживание и мед. комиссию. Ищем специалистов с опытом и удостоверениями, предпочтение мужчинам до 45 лет.
Я против войны в Украине!
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- Рекрутинг (HR)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется найти комплектовщиков на склад в Подмосковье. Срок вахты - от 33 смен. Подойдут граждане России и Беларуси до 45 лет. Проживание в хостеле в Пушкино, обед на производстве. Предлагайте свою ...Рекрутинг (HR)2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $500
Есть возможность заработать 30 тысяч российских рублей за две недели. Нужно продать мастер-класс Михаила Шестова (человека из Книги Гиннеса, 27 языков) - театральный английский, постановка речи, результатом прохождения обучения является то, ...Продажи и лидынет заявокЗакрыт7 лет назад