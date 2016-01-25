Kaminskaya_L

О себе

[table]Сведения о себе:Дата и место рождения: 14.05.1985 Украина, г. Житомир

Семейное положение: не замужем

Опыт работы: 7 лет

Образование:2002г. — 2007г. — Житомирский государственный технологический университет. Квалификационный уровень специалист.Специальные навыки:

Знания принципов и подходов проектного менеджмента (PMBoK, Agile, Scrum),Владение методологиями моделирования бизнес-процессов (BPMN, eEPC),

Владение методиками ведения переговоров,

Знание языков – английский (Intermediate).

[/table]На данный момент, я с моими коллегами по команде работаем над созданием качественных сайтов. Последние реализованные нами проекты Вы можете найти ниже:http://www.tsbauto.biz/http://premium-services.com.ua/http://www.light4life.com.ua/http://ppm.com.uahttp://cool-china.com.ua/Наши ключевые навыки это: PHP , HTML, JS, CSS ,GIT/SVN, администрирование серверов на базе Unix. Также создаем дизайн и интерактивные прототипы сайтов.Мы занимаемся созданием сайтов визиток, корпоративных сайтов, интернет-магазинов и порталов. Для этого используем CMS WordPress, Joomla, Битрикс, OpenCard. При реализации проекта применяем лучшие тенденции в project management. Проекты ведем открывая клиенту доступ в наш Worksection. Больше информации о нас на сайте http://kamy.com.ua/Очень рады сотрудничеству!