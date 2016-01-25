Kaminskaya_L

Людмила Каминская Kaminskaya_L

 
38 летУкраина/Житомир
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
О себе

[table]Сведения о себе:Дата и место рождения: 14.05.1985 Украина, г. Житомир

Семейное положение: не замужем

Опыт работы: 7 лет

Образование:2002г. — 2007г. —   Житомирский государственный технологический университет.  Квалификационный уровень специалист.Специальные навыки: 

 Знания принципов и подходов проектного менеджмента (PMBoK, Agile, Scrum),Владение методологиями моделирования бизнес-процессов (BPMN, eEPC),

Владение методиками ведения переговоров,

Знание языков –  английский (Intermediate).

[/table]На данный момент, я с моими коллегами по команде работаем над созданием качественных сайтов.  Последние реализованные нами проекты Вы можете найти ниже:http://www.tsbauto.biz/http://premium-services.com.ua/http://www.light4life.com.ua/http://ppm.com.uahttp://cool-china.com.ua/Наши ключевые навыки это: PHP , HTML, JS, CSS ,GIT/SVN,  администрирование серверов на базе Unix. Также создаем дизайн и интерактивные прототипы сайтов.Мы занимаемся созданием сайтов визиток, корпоративных сайтов, интернет-магазинов и порталов. Для этого используем CMS WordPress, Joomla,  Битрикс, OpenCard. При реализации проекта применяем лучшие тенденции в project management. Проекты ведем открывая клиенту доступ в наш Worksection. Больше информации о нас на сайте http://kamy.com.ua/Очень рады сотрудничеству! 

PHPJavascriptWordPressHTMLCSSJoomlaБитриксUnixGit
Отзывы заказчиков
Annamoroz
Анна 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$55
2 балла
8 лет назад
Нужна помощь в добавлении Android приложения на PlayMarket
Людмила делает все необходимое, чтобы выполнить заказ. К сожалению, закончить мой проект ее команде не удалось :(
Хороший заказчик.
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