Я начинающий Fronend разработчик из Казани.

Как-то раз я увиделся с лучшим другом. Он мне рассказал, как устроены веб-страницы и какую красоту можно сделать с помощью кода. Я загорелся этим и начал изучать frontend-разработку. Мне невероятно интересно это и я собираюсь развиваться в этом и впитывать новые знания, как губка.

Ищу работу или стажировку на позицию junior frontend разработчика.

Проходил обучение по сути сам, добывая всю нужную информацию в интернете, весь мой прогресс курировал мой лучший друг, который является senior frontend разработчиком. В процессе обучения и развития в этой стезе, я реализовал несколько проектов и объединил их в одну страницу-портфолио (https://kamol-babyknight.github.io/publish-repo/)

в ходе реализации данного кейса я приобрёл следующие навыки: HTML, CSS, Javascript, Gulp, Sass, Scss, Webpack, Figma, Адаптивная вёрстка.