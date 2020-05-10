Создам поток клиентов для Ваших товаров или услуг!
Создам поток клиентов для Ваших товаров или услуг из Facebook, Instagram, Яндекс.Директ и Google Ads.
Сертифицированный специалист.
Практический опыт в создании и настройке рекламных кампаний - более 8 лет, за это время создал порядка 700 РК в различных нишах.
Сделаю бесплатный аудит Вашей действующей РК.
Дам рекомендации по решению выявленных проблем.
Действие аккаунта приостановлено!
Контекстная реклама
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