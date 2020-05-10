Создам поток клиентов для Ваших товаров или услуг!

Создам поток клиентов для Ваших товаров или услуг из Facebook, Instagram, Яндекс.Директ и Google Ads.

Сертифицированный специалист.

Практический опыт в создании и настройке рекламных кампаний - более 8 лет, за это время создал порядка 700 РК в различных нишах.

Сделаю бесплатный аудит Вашей действующей РК.

Дам рекомендации по решению выявленных проблем.