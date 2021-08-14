Добрый день! Я Болошко Никита Алексеевич являюсь web-разработчиком на Wordpress уже больше пяти лет и обладаю всеми знаниями, требующиеся для реализации всех ваших пожеланий и требований.
Мои навыки:
1. Обладаю навыками по созданию сайта на Wordpress (разработка плагинов и тем, seo-продвижение, woocommerce, создание сайтов для иностранцев и многое другое)
2. Хорошо знаю HTML5 и CSS3, PHP, Jquery
3. Умею работать во многих программах Adobe (Audition, Animated, After Effects, Photoshop и другие)
4. Также обладаю навыками по созданию 3D-моделей людей и многого другого, помимо этого могу их интегрировать на ваш сайт
5. Могу придумать и реализовать дизайн для вашего сайта
6. Коммуникабелен, трудолюбив, также обладаю мощным ПК, поэтому быстро и эффективно создаю сайты
Примеры моих работ:
2. aristarh-perignon.eat-and-trip.ru
3. s-stroy.ru
Я перешел на этот сайт для фриланса совсем недавно, однако на других сайтах, такие как freelancehunt и weblancer, я находился около 3-х лет
Какие варианты оплаты ?
Работать можем по договору, с безналичной оплатой.
Или с прямой оплатой:
Qiwi, Яндекс Деньги, Карта и другие банковские переводы.