Разработчик сайтов на Wordpress

Добрый день! Я Болошко Никита Алексеевич являюсь web-разработчиком на Wordpress уже больше пяти лет и обладаю всеми знаниями, требующиеся для реализации всех ваших пожеланий и требований.

Мои навыки:

1. Обладаю навыками по созданию сайта на Wordpress (разработка плагинов и тем, seo-продвижение, woocommerce, создание сайтов для иностранцев и многое другое)

2. Хорошо знаю HTML5 и CSS3, PHP, Jquery

3. Умею работать во многих программах Adobe (Audition, Animated, After Effects, Photoshop и другие)

4. Также обладаю навыками по созданию 3D-моделей людей и многого другого, помимо этого могу их интегрировать на ваш сайт

5. Могу придумать и реализовать дизайн для вашего сайта

6. Коммуникабелен, трудолюбив, также обладаю мощным ПК, поэтому быстро и эффективно создаю сайты

Примеры моих работ:

1. www.igssyd.nsw.edu.au

2. aristarh-perignon.eat-and-trip.ru

3. s-stroy.ru

4. sotkaonline.ru

Я перешел на этот сайт для фриланса совсем недавно, однако на других сайтах, такие как freelancehunt и weblancer, я находился около 3-х лет

Какие варианты оплаты ?

Работать можем по договору, с безналичной оплатой.

Или с прямой оплатой:

Qiwi, Яндекс Деньги, Карта и другие банковские переводы.