Ответственность, скорость выполнения поставленной задачи, грамотность и умение быстро сориентироваться в любой теме - залог успешного сотрудничества.

Опытный копирайтер и создатель SEO-текстов, который направлен на результат

Рассмотрим сразу несколько причин почему стоит выбирать именно меня для выполнения вашего заказа:

Опыт. Я работаю копирайтером уже более 3х лет. За это время мною было написано сотни статей на самые разные темы. Каждый заказчик оставался довольным результатом, потому что задания выполняются качественно и в срок;

Уникальность. Уникальность моих текстов не менее 90%. Чаще всего она равна 100%, поэтому при желании получить оригинальный и незаезженный текст - обращайтесь;

Ответственность. К каждому заданию я отношусь серьёзно, потому что хочу создать качественный текст и оправдать доверие заказчика;

Грамотность. Я филолог по образованию, поэтому моя письменная речь богата, разнообразна и грамотна. Мои тексты приятно и интересно читать, в них соблюдаются правила пунктуации;

Быстрое понимание темы. Я быстро ориентируюсь в теме, поэтому всегда готова взяться за новое и даже нестандартное задание. Мне сразу понятна главная идея заказчика и я знаю как её воплотить в тексте;

Приятное впечатление от сотрудничества. Кроме того, что все заказы выполняются качественно и в срок, общение со мной, как с исполнителем заказа, приносит удовольствие. Я компетентна в своём деле, открыта, всегда нахожусь на связи и рада идти на встречу, быстро нахожу общий язык с заказчиком и приветлива в общении.

По завершению работы вы получаете от меня качественный текст, привлекающий аудиторию и дающий реальный результат.