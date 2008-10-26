Очень замечательный работодатель, с ним легко и интересно работать. Очень творческий подход. Мне, как дизайнеру-художнику, приятно работать с теми клиентами, которые твердо знают что они хотят и что им нравится.Не могу не отметить и то, что он очень ответственный человек: пообещал заплатить - заплатил, как говорится - сказано - сделано. Рада буду сотрудничать в дальнейшем.