Создание рекламной продукции: визитки, открытки, реклама для уличных баннеров и вывесок (отправка файла Corel по e-mail), разработка индивидуальных логотипов, каталогов, оформление фотографий, виньеток, создание фасадов и интерьеров в 3ds max.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
15 лет назад
Просто молодец! Несмотря на то, что недавно пополнила ряды исполнителей WebLancer.net, очень опытный дизайнер, чувствуется рука мастера при создании графических образов, работы с цветами,оптимизацией размеров и форматов файлов. Как фрилансер: всегда на связи, оперативно выполнила работу (почти в 2 раза быстрее отведенных мною сроков), всегда была на связи, тщательно продумывала каждую мелочь в рисунках, советовалась со мной, как лучше сделать, предлагала креативные варианты. Высший балл, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Очень замечательный работодатель, с ним легко и интересно работать. Очень творческий подход. Мне, как дизайнеру-художнику, приятно работать с теми клиентами, которые твердо знают что они хотят и что им нравится.Не могу не отметить и то, что он очень ответственный человек: пообещал заплатить - заплатил, как говорится - сказано - сделано. Рада буду сотрудничать в дальнейшем.