Kardinal827

Холст, образование Высшее,в 2014 окончил Полоцкий Государственный университет по специальности
преподаватель социально-гуманитарных дисциплин ( заочное отделение). Имею опыт
в сфере продаж, а именно работал с 2019- 2020 годы в городе Полоцк в магазине 5
элемент, трудоустроен был на работу в качестве продавца- консультанта, работал
в отделе по продаже мобильных телефонов. А, также в 2021 году работал у
знакомого, который был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя на рынке города Полоцк, торговал банными
принадлежностями.А, также имею опыт работы в сфере рекрутации , работал
дистанционно на кадровое белорусское
агентство, которое находилось в
Польше, в качестве рекрутера, находил рабочие кадры для дальнейшего
трудоустройства.В данный момент безработный, ищу работу удаленно.Спасибо!