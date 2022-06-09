Kardinal827

Целеустремленный, устойчивый

Холст, образование Высшее,в 2014 окончил Полоцкий Государственный университет по специальности

преподаватель социально-гуманитарных дисциплин ( заочное отделение). Имею опыт

в сфере продаж, а именно работал с 2019- 2020 годы в городе Полоцк в магазине 5

элемент, трудоустроен был на работу в качестве продавца- консультанта, работал

в отделе по продаже мобильных телефонов. А, также в 2021 году работал у

знакомого, который был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя на рынке города Полоцк, торговал банными

принадлежностями.А, также имею опыт работы в сфере рекрутации , работал

дистанционно на кадровое белорусское

агентство, которое находилось в

Польше, в качестве рекрутера, находил рабочие кадры для дальнейшего

трудоустройства.В данный момент безработный, ищу работу удаленно.Спасибо!