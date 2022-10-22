✅Удобная, адаптивная верстка сайтов. Качественно и в срок. 👍HTML5, CCS3, JavaScript ES6, Flexbox, Grid, BEM✅
👋Приветствую всех, меня зовут Дмитрий.
✅Окончил курс Яндекс Практикума, по направлению веб-разработка.
✅Готов предоставить свои знания и навыки для решения ваших бизнес-задач!
✅Гарантирую адаптивную, кроссбраузерную, валидную верстку с нужной вам логикой на сайте!
-Со мной легко и комфортно работать, и мне очень важно, чтоб клиент остался доволен.
-Работаю без предоплаты.
-На связи 24/7.
-Работая со мной, вы экономите свои нервы и деньги.
📚Умения и навыки:
HTML5.
СSS3.
JavaScript ES6.
FlexBox.
Grid Layot.
Keyframe.
Adaptive / Responsive.
📞Контактные данные:
тел.: 8-951-845-98-31
Telegram: 89518459831
Личные сообщения на Weblancer
WhatsApp: 89518459831
e-mail: [email protected]
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