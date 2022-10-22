Kareivis

Дмитрий Ключников Kareivis

 
27 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
&#9989;Удобная, адаптивная верстка сайтов. Качественно и в срок. 👍HTML5, CCS3, JavaScript ES6, Flexbox, Grid, BEM&#9989;

&#128075;Приветствую всех, меня зовут Дмитрий.

&#9989;Окончил курс Яндекс Практикума, по направлению веб-разработка.
&#9989;Готов предоставить свои знания и навыки для решения ваших бизнес-задач!
&#9989;Гарантирую адаптивную, кроссбраузерную, валидную верстку с нужной вам логикой на сайте!

Ссылка на мой GitHub

-Со мной легко и комфортно работать, и мне очень важно, чтоб клиент остался доволен.

-Работаю без предоплаты.

-На связи 24/7.

-Работая со мной, вы экономите свои нервы и деньги.


&#128218;Умения и навыки:

  • HTML5.

  • СSS3.

  • JavaScript ES6.

  • FlexBox.

  • Grid Layot.

  • Keyframe.

  • Adaptive / Responsive.

&#128222;Контактные данные:

  • тел.: 8-951-845-98-31

  • Telegram: 89518459831

  • Личные сообщения на Weblancer

  • WhatsApp: 89518459831

  • e-mail: [email protected]

JavascriptВерстка сайтаАдаптивная верстка сайта
Портфолио