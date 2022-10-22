✅Удобная, адаптивная верстка сайтов. Качественно и в срок. 👍HTML5, CCS3, JavaScript ES6, Flexbox, Grid, BEM✅

👋Приветствую всех, меня зовут Дмитрий.

✅Окончил курс Яндекс Практикума, по направлению веб-разработка.

✅Готов предоставить свои знания и навыки для решения ваших бизнес-задач!

✅Гарантирую адаптивную, кроссбраузерную, валидную верстку с нужной вам логикой на сайте!

Ссылка на мой GitHub

-Со мной легко и комфортно работать, и мне очень важно, чтоб клиент остался доволен.

-Работаю без предоплаты.

-На связи 24/7.

-Работая со мной, вы экономите свои нервы и деньги.



📚Умения и навыки:

HTML5.

СSS3.

JavaScript ES6.

FlexBox.

Grid Layot.

Keyframe.

Adaptive / Responsive.

📞Контактные данные: