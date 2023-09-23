Python/html/css/js/php программист
Я программист с основным фокусом на языке программирования Python. Обладаю глубоким пониманием основных принципов программирования, а также имею широкий спектр навыков разработки, тестирования и поддержки программного обеспечения. Моей целью является создание эффективных и инновационных решений для улучшения работы и оптимизации процессов.
Анализ данных и машинное обучение с использованием библиотеки TensorFlow
Автоматизация задач с использованием скриптования и библиотеки Selenium
Опыт работы с системами управления контейнерами, такими как Docker
Системное программирование
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#103
Веб-программирование
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#1527