Python/html/css/js/php программист

Я программист с основным фокусом на языке программирования Python. Обладаю глубоким пониманием основных принципов программирования, а также имею широкий спектр навыков разработки, тестирования и поддержки программного обеспечения. Моей целью является создание эффективных и инновационных решений для улучшения работы и оптимизации процессов.

Анализ данных и машинное обучение с использованием библиотеки TensorFlow

Автоматизация задач с использованием скриптования и библиотеки Selenium

Опыт работы с системами управления контейнерами, такими как Docker