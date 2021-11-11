Веб-Дизайнер
Дизайн сайтов и создание дизайна визиток,
рекламных баннеров, публикаций и сторис в соц.сетях
Требования от вас:
- Контент для лендинга(текст, фотографии)
- Приведите примеры работ, которые Вам нравятся и чем именно
- Придите пример работ, которые НЕ нравятся и чем именно
instagram - k.patvari
telegram - k_pat
Я с радостью выполню Ваш заказ
Портфолио
- Баннеры для сайта по продаже Телевизоров45 просмотров
- Редизайн сайта для Mmoma37 просмотров
- Сайт для тур-компании Adventure39 просмотров
- Landing page Lampos45 просмотров