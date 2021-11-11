Веб-Дизайнер

﻿Дизайн сайтов и создание дизайна визиток,

рекламных баннеров, публикаций и сторис в соц.сетях

Требования от вас:

Контент для лендинга(текст, фотографии)

Приведите примеры работ, которые Вам нравятся и чем именно

Придите пример работ, которые НЕ нравятся и чем именно

Контакт:

instagram - k.patvari

telegram - k_pat

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