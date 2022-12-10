Моя задача - предоставить заказчику выгодные и качественную работу
Немного о себе.....
Меня зовут Карим, я студент и монтажёр. Обучался на домашней основе, трудолюбивый и целеустремлённый. Готов выполнять любые работу заказчика, исправлять и дорабатывать ошибки или какие-то пожелания заказчика. Надеюсь, я стану той самой дорогой для каждого кто посетить мой профиль.
При выборе меня, как исполнителя вашего заказа вы получите:
Эффективную, быструю и качественную работу, с постоянной обратной связи.
Вы сэкономите деньги, время и свои нервы.
Узнаете о новых и креативных способах выполнения вашего заказа.
Безопасный способ оплаты после завершение и одобрения моей работы.
Благоприятно потратите время, которое сэкономили, благодаря мне!
Навыки, которыми я обладаю:
VN, CapCut, HitFilms Express, Inshot и тд.
Связаться вы сможете со мной:
Email: [email protected]
Instagram: https://instagram.com/balgabaeev?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Ответственность:
Готов немедленно приступить к работе
Выполню работу в кратчайшие срок
Внесу креатива и вкуса вашему заказу
Оплата:
Оплату можете произвести любым удобным способом.