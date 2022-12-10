Сделай шаг, и дорога появится сама собой.

Моя задача - предоставить заказчику выгодные и качественную работу

Немного о себе.....

Меня зовут Карим, я студент и монтажёр. Обучался на домашней основе, трудолюбивый и целеустремлённый. Готов выполнять любые работу заказчика, исправлять и дорабатывать ошибки или какие-то пожелания заказчика. Надеюсь, я стану той самой дорогой для каждого кто посетить мой профиль.

При выборе меня, как исполнителя вашего заказа вы получите:

Эффективную, быструю и качественную работу, с постоянной обратной связи.

Вы сэкономите деньги, время и свои нервы.

Узнаете о новых и креативных способах выполнения вашего заказа.

Безопасный способ оплаты после завершение и одобрения моей работы.

Благоприятно потратите время, которое сэкономили, благодаря мне!

Навыки, которыми я обладаю:

VN, CapCut, HitFilms Express, Inshot и тд.

Связаться вы сможете со мной:

Email: [email protected]

Instagram: https://instagram.com/balgabaeev?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Ответственность:

Готов немедленно приступить к работе

Выполню работу в кратчайшие срок

Внесу креатива и вкуса вашему заказу

Оплата:

Оплату можете произвести любым удобным способом.