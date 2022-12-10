Karimm

Карим Karimm

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Сделай шаг, и дорога появится сама собой.

Моя задача - предоставить заказчику выгодные и качественную работу 

 

Немного о себе..... 

Меня зовут Карим, я студент и монтажёр. Обучался на домашней основе, трудолюбивый и целеустремлённый. Готов выполнять любые работу заказчика, исправлять и дорабатывать ошибки или какие-то пожелания заказчика. Надеюсь, я стану той самой дорогой для каждого кто посетить мой профиль.   

 

При выборе меня, как исполнителя вашего заказа вы получите: 

  1. Эффективную, быструю и качественную работу, с постоянной обратной связи. 

  1. Вы сэкономите деньги, время и свои нервы.  

  1. Узнаете о новых и креативных способах выполнения вашего заказа. 

  1. Безопасный способ оплаты после завершение и одобрения моей работы.  

  1. Благоприятно потратите время, которое сэкономили, благодаря мне! 

 

Навыки, которыми я обладаю: 

VN, CapCut, HitFilms Express, Inshot и тд. 

 

Связаться вы сможете со мной: 

Email: [email protected] 

Instagram: https://instagram.com/balgabaeev?igshid=YmMyMTA2M2Y=  

 

Ответственность: 

  • Готов немедленно приступить к работе 

  • Выполню работу в кратчайшие срок 

  • Внесу креатива и вкуса вашему заказу 

 

Оплата:  

Оплату можете произвести любым удобным способом.  