Адаптивная HTML-вёрстка / Лендинги
Удобные сайты под ключ.
Создание дизайна в фигме или фотошопе - бесплатно.
Могу обещать:
1. Низкую цену (Заказ не будет превышать 10-14 тысяч).
2. Максимальную коммуникабельность.
3. Бесплатный дизайн.
4. Посадку на Wordpress по желанию.
5. Форму обратной связи (звонки и рассылки на почту).
6. Очень большую благодарность.
После завершения проекта, буду бесплатно добавлять/изменять всё что вам нужно(картинки, шрифты, текста, цвет. оформление и тд, в течение месяца)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Сайт «под ключ»31 просмотр
- Лендинг25 просмотров