Адаптивная HTML-вёрстка / Лендинги

Удобные сайты под ключ.

Создание дизайна в фигме или фотошопе - бесплатно.

Могу обещать:

1. Низкую цену (Заказ не будет превышать 10-14 тысяч).

2. Максимальную коммуникабельность.

3. Бесплатный дизайн.

4. Посадку на Wordpress по желанию.

5. Форму обратной связи (звонки и рассылки на почту).

6. Очень большую благодарность.

После завершения проекта, буду бесплатно добавлять/изменять всё что вам нужно(картинки, шрифты, текста, цвет. оформление и тд, в течение месяца)