Kat_interior

Катерина Kat_interior

 
40 летУкраина/Ровно
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Интерьеры жилых помещений

Создание и визуализация интерьеров в 3 D Max +Corona Renderer

Чертежи в Autocad

Обмерочный план

Перепланировка

План расстановки мебели и сантехнического оборудования

AutoCAD
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