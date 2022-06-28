KatarinaParker

• Организаторские способности – у меня был управленческий опыт (работала менеджером в кафе), я легко нахожу контакт с людьми, умею работать в команде и координировать работу других, обладаю навыками тайм-менеджмента.

• Навыки продаж: умение создавать воронки продаж, вести поиск по клиентской базе, совершать все виды продаж, включая закрытие сделок.

• Компьютерные навыки: ежедневно использую MS Word, Excel, Power Point, Интернет. Получаю базовую программу 1С, CompuCash

• Профессиональный опыт - работаю в сфере торговли и услуг более 5 лет

• Личные качества: я очень мотивированный человек, имею красивый голос, писательские способности- умение редакции текста и описание его собственными словами

• Знание языков: русский - родной язык, эстонский - B2, английский