НАВЫКИ:
HTML5, CSS3, SASS, JavaScript
Блочная резиновая / адаптивная верстка
Кроссбраузерность
Работа с системой контроля версий Git
Flexbox
Pixelperfect
Верстка по системе БЭМ
Соблюдение стандартов W3C
Подключение любых шрифтов
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Работаю 6 дней в неделю (Вс-Пт, в субботу выходной)
ГАРАНТИРУЮ:
Соблюдение сроков
Качественную работу
Исправление ошибок в коде в течение первых двух недель
ПРИНЦИП РАБОТЫ:
1. Обсуждение проекта
2. Определение сроков и стоимости
3. Предоплата 30%
4. Выполнение проекта
5. Доработка проекта по замечаниям заказчика и согласование окончательного варианта
6. Получение оплаты
7. Передача исходников
МОИ КОНТАКТЫ:
Telegram: katesochi
Instagram: kate_sochii
Email: [email protected]
Буду рада сотрудничеству,
С уважением, Екатерина