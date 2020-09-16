Web-верстка, которая работает. Адаптивность, качество, в срок!

НАВЫКИ:

HTML5, CSS3, SASS, JavaScript

Блочная резиновая / адаптивная верстка

Кроссбраузерность

Работа с системой контроля версий Git

Flexbox

Pixelperfect

Верстка по системе БЭМ

Соблюдение стандартов W3C

Подключение любых шрифтов

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

Работаю 6 дней в неделю (Вс-Пт, в субботу выходной)

ГАРАНТИРУЮ:

Соблюдение сроков

Качественную работу

Исправление ошибок в коде в течение первых двух недель

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

1. Обсуждение проекта

2. Определение сроков и стоимости

3. Предоплата 30%

4. Выполнение проекта

5. Доработка проекта по замечаниям заказчика и согласование окончательного варианта

6. Получение оплаты

7. Передача исходников

МОИ КОНТАКТЫ:

Telegram: katesochi

Instagram: kate_sochii

Email: [email protected]

Буду рада сотрудничеству,

С уважением, Екатерина