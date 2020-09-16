KateSochi

Екатерина Зайцева KateSochi

 
29 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Web-верстка, которая работает. Адаптивность, качество, в срок!

НАВЫКИ:

HTML5, CSS3, SASS, JavaScript

Блочная резиновая / адаптивная верстка

Кроссбраузерность

Работа с системой контроля версий Git

Flexbox

Pixelperfect

Верстка по системе БЭМ

Соблюдение стандартов W3C

Подключение любых шрифтов

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

Работаю 6 дней в неделю (Вс-Пт, в субботу выходной)

 

ГАРАНТИРУЮ:

Соблюдение сроков

Качественную работу

Исправление ошибок в коде в течение первых двух недель

 

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

1.     Обсуждение проекта

2.     Определение сроков и стоимости

3.     Предоплата 30%

4.     Выполнение проекта

5.     Доработка проекта по замечаниям заказчика и согласование окончательного варианта

6.     Получение оплаты

7.     Передача исходников

 

МОИ КОНТАКТЫ:

Telegram: katesochi

Instagram: kate_sochii

Email: [email protected]

 

Буду рада сотрудничеству,

С уважением, Екатерина

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