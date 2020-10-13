Добрый день!
Меня зовут Катя и я специализируюсь на адаптивной вёрстке сайтов с компонентным подходом и высоким качеством на HTML/CSS с применением основных концепции и технологии:
- позиционирование
- flexbox,
- grid-вёрстка
- media queries,
- работа с формами,
- анимации/трансформации;
- настройка сборки проекта (webpack).
Предоставляемые услуги
• Вёрстка по макетам – используется, если у вас есть макеты в Figma, Zeplin, Sketch, Adobe XD, AI или PSD, из которых нужно сделать качественную вёрстку
• Перевёрстка проекта – пригодится для уже работающих сайтов/лендингов, не имеющих адаптива, или просто с недостаточно качественной/оптимизированной вёрсткой
• Поддержка проекта – подойдёт для активно развивающихся сайтов, когда регулярно требуются какие-либо корректировки или вёрстка новых элементов, страниц.
Оплата рассчитывается исходя из объемов работ и сроков.
Готовые проекты хранятся на GitHub.
Дополнительные контакты для связи:
почта – [email protected]
telegram – https://t.me/kateway
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