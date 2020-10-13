Frontend developer

Добрый день!

Меня зовут Катя и я специализируюсь на адаптивной вёрстке сайтов с компонентным подходом и высоким качеством на HTML/CSS с применением основных концепции и технологии:

позиционирование

flexbox,

grid-вёрстка

media queries,

работа с формами,

анимации/трансформации;

настройка сборки проекта (webpack).

Работаю по методологиис adaptive/responsive подход, создание кросс-браузерных

Предоставляемые услуги

• Вёрстка по макетам – используется, если у вас есть макеты в Figma, Zeplin, Sketch, Adobe XD, AI или PSD, из которых нужно сделать качественную вёрстку

• Перевёрстка проекта – пригодится для уже работающих сайтов/лендингов, не имеющих адаптива, или просто с недостаточно качественной/оптимизированной вёрсткой

• Поддержка проекта – подойдёт для активно развивающихся сайтов, когда регулярно требуются какие-либо корректировки или вёрстка новых элементов, страниц.

Оплата рассчитывается исходя из объемов работ и сроков.

Готовые проекты хранятся на GitHub.

Дополнительные контакты для связи:

telegram – https://t.me/kateway