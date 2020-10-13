KateWay

Екатерина KateWay

 
26 летБеларусь/Минск
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Frontend developer

Добрый день!

Меня зовут Катя  и я специализируюсь на адаптивной вёрстке сайтов с компонентным подходом и высоким качеством на HTML/CSS с применением основных концепции и технологии: 

  • позиционирование
  • flexbox,
  • grid-вёрстка
  • media queries,
  • работа с формами,
  • анимации/трансформации;
  • настройка сборки проекта (webpack).
Работаю по методологии БЭМ с adaptive/responsive подход, создание кросс-браузерных сайтов для всех популярных разрешений экрана

Предоставляемые услуги

Вёрстка по макетам – используется, если у вас есть макеты в Figma, Zeplin, Sketch, Adobe XD, AI или PSD, из которых нужно сделать качественную вёрстку

Перевёрстка проекта – пригодится для уже работающих сайтов/лендингов, не имеющих адаптива, или просто с недостаточно качественной/оптимизированной вёрсткой

Поддержка проекта – подойдёт для активно развивающихся сайтов, когда регулярно требуются какие-либо корректировки или вёрстка новых элементов, страниц.

Оплата рассчитывается исходя из объемов работ и сроков.

Готовые проекты хранятся на GitHub

Дополнительные контакты для связи:

почта[email protected]

telegram – https://t.me/kateway

HTMLCSSFigmaSketch
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