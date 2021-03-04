Переводчик и преподаватель английского языка

Меня зовут Екатерина. Я переводчик и преподаватель английского языка.

Учусь на факультете иностранной филологии, 4 курс. Около года работаю в Центре развития ребенка, где преподаю английский язык для детей от 7-15 лет.

- уровень английского языка В2/С1;

- всегда совершенствуюсь в своей деятельности;

- опыт преподавания 5 лет;

- специализируюсь в переводе текстов;

- быстро осваиваюсь в новой сфере деятельности.

Получаю удовольствие от своей работы! Предлагаю свои услуги и с радостью помогу Вам!