Переводчик и преподаватель английского языка
Меня зовут Екатерина. Я переводчик и преподаватель английского языка.
Учусь на факультете иностранной филологии, 4 курс. Около года работаю в Центре развития ребенка, где преподаю английский язык для детей от 7-15 лет.
- уровень английского языка В2/С1;
- всегда совершенствуюсь в своей деятельности;
- опыт преподавания 5 лет;
- специализируюсь в переводе текстов;
- быстро осваиваюсь в новой сфере деятельности.
Получаю удовольствие от своей работы! Предлагаю свои услуги и с радостью помогу Вам!