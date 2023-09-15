Я мать 3- х детей! У меня законченное высшее образование. Нахожусь на данный момент в декретном отпуске. По образованию я бухгалтер. До декретного отпуска работала директором, выполняла обязанности и бухгалтера. Могу взяться за любой заказ и выполнить его за максимальные сроки. Стаж работы бухгалтером больше 5 лет. С лёгкостью могу браться за любую работу и быстро обучаюсь всему.