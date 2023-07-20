Kate_shpadaruk

Екатерина Kate_shpadaruk

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайн и верстка сайтов на платформе Тильда

Здравствуйте, меня зовут Екатерина.

Занимаюсь дизайном и версткой сайтов на платформе Tilda, могу настроить нестандартную анимацию. Проходила обучение в «Restart academy».

Этапы работы:

  • брифинг
  • анализ конкурентов
  • прототипирование и отрисовка дизайна в Figma
  • верстка сайта на Tilda
  • адаптация под все устройства
  • подключение домена, платежных систем, базовая настройка SEO