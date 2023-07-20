Дизайн и верстка сайтов на платформе Тильда
Здравствуйте, меня зовут Екатерина.
Занимаюсь дизайном и версткой сайтов на платформе Tilda, могу настроить нестандартную анимацию. Проходила обучение в «Restart academy».
Этапы работы:
- брифинг
- анализ конкурентов
- прототипирование и отрисовка дизайна в Figma
- верстка сайта на Tilda
- адаптация под все устройства
- подключение домена, платежных систем, базовая настройка SEO
Я против войны в Украине!
Портфолио
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