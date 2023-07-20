Дизайн и верстка сайтов на платформе Тильда Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Занимаюсь дизайном и версткой сайтов на платформе Tilda, могу настроить нестандартную анимацию. Проходила обучение в «Restart academy». Этапы работы: брифинг

анализ конкурентов

прототипирование и отрисовка дизайна в Figma

верстка сайта на Tilda

адаптация под все устройства

подключение домена, платежных систем, базовая настройка SEO

Я против войны в Украине !