Katerina-eco

Екатерина Katerina-eco

 
37 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайнер презентаций, буклетов, баннеров, карточек товаров

Привет!

Меня зовут Катерина, я дизайнер по созданию презентаций, буклетов, баннеров и карточек товаров.

Знаю, умею, делаю:

  • Создаю презентации различных форматов и стилей.

  • Создаю буклеты, баннеры, рекламные листовки и карточки товара, соответствующие вашим потребностям.

  • Применяю анимацию в работах для придания дополнительной динамики.

  • Работаю с разными инструментами и программами для создания профессиональных презентаций и дизайна.

  • Адаптирую старые презентации, обновлю их и сделаю более современными.

  • Использую креативные подходы в создании убедительных презентаций.

  • Подбираю эффективные дизайнерские решения для максимального визуального воздействия.

  • Предоставлю работы в нужных форматах, чтобы вы могли использовать их в различных ситуациях, таких как Power Point, PDF, JPDG или MP4.

Выполняю работу, согласую результат, при необходимости вношу правки.

Моя цель - обеспечить вас профессиональными и креативными работами, которые помогут вам достичь поставленных целей и впечатлить вашу аудиторию. Готова к сотрудничеству и гарантирую качественное и своевременное выполнение всех задач.

Презентации
нет отзывов
$3/час
от $3от 2 дней
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