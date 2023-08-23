Привет!
Меня зовут Катерина, я дизайнер по созданию презентаций, буклетов, баннеров и карточек товаров.
Знаю, умею, делаю:
Создаю презентации различных форматов и стилей.
Создаю буклеты, баннеры, рекламные листовки и карточки товара, соответствующие вашим потребностям.
Применяю анимацию в работах для придания дополнительной динамики.
Работаю с разными инструментами и программами для создания профессиональных презентаций и дизайна.
Адаптирую старые презентации, обновлю их и сделаю более современными.
Использую креативные подходы в создании убедительных презентаций.
Подбираю эффективные дизайнерские решения для максимального визуального воздействия.
Предоставлю работы в нужных форматах, чтобы вы могли использовать их в различных ситуациях, таких как Power Point, PDF, JPDG или MP4.
Выполняю работу, согласую результат, при необходимости вношу правки.
Моя цель - обеспечить вас профессиональными и креативными работами, которые помогут вам достичь поставленных целей и впечатлить вашу аудиторию. Готова к сотрудничеству и гарантирую качественное и своевременное выполнение всех задач.