Дизайнер презентаций, буклетов, баннеров, карточек товаров

Привет!

Меня зовут Катерина, я дизайнер по созданию презентаций, буклетов, баннеров и карточек товаров.

Знаю, умею, делаю:

Создаю презентации различных форматов и стилей.

Создаю буклеты, баннеры, рекламные листовки и карточки товара , соответствующие вашим потребностям.

Применяю анимацию в работах для придания дополнительной динамики.

Работаю с разными инструментами и программами для создания профессиональных презентаций и дизайна.

Адаптирую старые презентации, обновлю их и сделаю более современными.

Использую креативные подходы в создании убедительных презентаций.

Подбираю эффективные дизайнерские решения для максимального визуального воздействия.

Предоставлю работы в нужных форматах, чтобы вы могли использовать их в различных ситуациях, таких как Power Point, PDF, JPDG или MP4.

Выполняю работу, согласую результат, при необходимости вношу правки.

Моя цель - обеспечить вас профессиональными и креативными работами, которые помогут вам достичь поставленных целей и впечатлить вашу аудиторию. Готова к сотрудничеству и гарантирую качественное и своевременное выполнение всех задач.