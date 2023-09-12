Быстрая и качественная работа на результат!

Доброе время вам время! Меня зовут Катя я буду рада вам помочь.Ранее работала удаленно, но в сфере продаж.Так же,я в совершенстве владею иностранными языками:английский, немецкий, Полський, испанский, русский,украинский.Имею значительный опыт в переводах, рерайтинге, наборе и редактировании текстов.Помогу Вам в работе с текстами и гарантирую, что сделаю это качественно и быстро!

Работаю на результат и на совесть, выполню заказы быстро, качественно, с гарантией для Вас и по хорошей цене. Буду рада сотрудничеству!