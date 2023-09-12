Katerina234

Базалийска Katerina234

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Быстрая и качественная работа на результат!

Доброе время вам время! Меня зовут Катя я буду рада вам помочь.Ранее работала удаленно, но в сфере продаж.Так же,я в совершенстве владею иностранными языками:английский, немецкий, Полський, испанский, русский,украинский.Имею значительный опыт в переводах, рерайтинге, наборе и редактировании текстов.Помогу Вам в работе с текстами и гарантирую, что сделаю это качественно и быстро!

Работаю на результат и на совесть, выполню заказы быстро, качественно, с гарантией для Вас и по хорошей цене. Буду рада сотрудничеству!

#65Написание отзывов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1199
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук про сайт
Написание отзывов
Робота виконана добре
дуже хороша співпраця)
Ответный отзыв
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#1593