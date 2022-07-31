Katerina293

Екатерина Рыбальчук Katerina293

 
41 годРоссия/Краснодар
5 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Сайты на Wordpress, Tilda. Интернет-магазин,сайт-визитка, лендинг (одностраничник

Создание сайтов на Wordpress, Tilda.

Подключение систем оплаты, подключение сервиса доставки.

Установка на Wordpress готовой темы, редактирование ее под Ваши нужды.

Верстка сайта из макета Фотошоп и Figma.

Только адаптивная верстка под все системы

WordPressВерстка сайтаСайт на WordPressFigmaTildaPhotoshopСайт-визитка
Портфолио
Интернет-магазины
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$10/час
от $250от 15 дней
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Сайты «под ключ»
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$10/час
от $150от 3 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$10/час
от $150от 3 дней
нет рейтинга