Екатерина Рыбальчук Katerina293Katerina293
41 годРоссия/Краснодар
5 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Сайты на Wordpress, Tilda. Интернет-магазин,сайт-визитка, лендинг (одностраничник
Создание сайтов на Wordpress, Tilda.
Подключение систем оплаты, подключение сервиса доставки.
Установка на Wordpress готовой темы, редактирование ее под Ваши нужды.
Верстка сайта из макета Фотошоп и Figma.
Только адаптивная верстка под все системы
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Лендинг, одностраничник.6 просмотров
- Интернет --магазин косметики6 просмотров
Интернет-магазины
нет отзывов
$10/час
от $250от 15 дней
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $150от 3 дней
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Системы управления (CMS)
нет отзывов
$10/час
от $150от 3 дней
нет рейтинга