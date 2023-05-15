KaterinaDzen

Екатерина Зенцева KaterinaDzenKaterinaDzen
29 летРоссия/Ростов-на-Дону
3 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Наполнение сайтов/интернет-магазинов, создание контента.
Привет. Я действующий контент-менеджер.
Работаю с Modx, WP и немного Битрикс.
Базовый уровень HTML (могу сверстать любую страницу для готового сайта или что-то подправить), Seo-продвижение, Photoshop, работа с текстами.
Имеется опыт в заведении товаров и оформлении клипартов, rich-контента на маркетплейсах: Озон, WB и работа с 1С.
Я против войны в Украине!