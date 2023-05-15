KaterinaDzen

Наполнение сайтов/интернет-магазинов, создание контента.

Привет. Я действующий контент-менеджер.

Работаю с Modx, WP и немного Битрикс.

Базовый уровень HTML (могу сверстать любую страницу для готового сайта или что-то подправить), Seo-продвижение, Photoshop, работа с текстами.

Имеется опыт в заведении товаров и оформлении клипартов, rich-контента на маркетплейсах: Озон, WB и работа с 1С.