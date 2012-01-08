Katerina_Ts

ICQ: 483-432-091

Добрый день! Благодарю, за то что заглянули на мою страничку!

Связаться со мной можно:

- отправив личное сообщение;

- через ICQ: 483-432-091

Для Вас:

- копирайтинг, в т.ч. и SEO;

- рерайтинг (любая тема);

- статьи на самые различные темы;

- проза (небольшие рассказы, сказки для детей);

- редактирование и корректура;

- распознание текста;

- расшифровка аудиозаписей;

- доклады, рефераты и курсовые работы;

- написание новостей, сценариев, резюме.

Ответственный подход, качественное исполнение, умеренные цены.

Информация обо мне:

- высшее образование: КГУ им. Н.А. Некрасова, специальность: филология.

- опыт работы на телевидении, радио.