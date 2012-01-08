Katerina_Ts

ICQ: 483-432-091
Добрый день! Благодарю, за то что заглянули на мою страничку!
Связаться со мной можно:
- отправив личное сообщение;
- через ICQ: 483-432-091
Для Вас:
- копирайтинг, в т.ч. и SEO;
- рерайтинг (любая тема);
- статьи на самые различные темы;
- проза (небольшие рассказы, сказки для детей);
- редактирование и корректура;
- распознание текста;
- расшифровка аудиозаписей;
- доклады, рефераты и курсовые работы;
- написание новостей, сценариев, резюме.
Ответственный подход, качественное исполнение, умеренные цены.
Информация обо мне:
- высшее образование: КГУ им. Н.А. Некрасова, специальность: филология.
- опыт работы на телевидении, радио.
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