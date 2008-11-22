Katerina_kasja

Екатерина Лишневская Katerina_kasja

 
36 летИзраиль/Бат-Ям
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

Журналист в интернет издание

Лишневская Екатерина Сергеевна

год рождения: 1987 (21 год)

контакты:

email: [email protected]

цель:

соискание должности журналиста в интернет издании

предполагаемый график работы:

удаленный

образование:

2004-2008 гг.:

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля

факультет массовых коммуникаций

квалификация: журналистика (бакалавриат);

2002-2004 гг.:

школа молодого журналиста.

специальные курсы:

"Журналистика и PR", преп. Терещенко Е.Б.;

"Теория массовых коммуникаций", преп. Шепелева И.А.;

"Журналистика в экстремальных ситуациях", преп. Шепелева И.А.;

"Работа в творческих мастерских", преп. Владимиров В.М.

опыт работы:

внештатный журналист в следующих изданиях:

2008 г.:

сайт night.lg.ua (г.Луганск);

2007г.:

промоутер в издательском доме "Теленеделя" (г.Луганск);

2006 г.:

газета "Реальная газета" (г.Луганск);

2004-2006 г.:

газета "Университетский вестник" (г.Луганск);

2002-2004 г.:

газета "Огни" (г. Алчевск, Луганская обл.).

Дополнительное образование:

2008 г.:

стажировка на телеканале ЛОТ (г.Луганск);

2005 г.:

стажировка в газете "Голос Донбасса" (г.Луганск).

Профессиональные навыки:

- подготовка материалов для публикации в печатных СМИ (новости, культура, общество, молодежь);

-проведение интервью;

-проведение опросов;

-подготовка репортажей.

Дополнительные навыки:

-Знание ПК (Internet, Photoshop, Corel Draw, Word, Exel, Access, Power Point);

-языки -английский (средний уровень), иврит(базовый), польский(базовый), украинский(родной), русский (родной).

Личные качества:

Целеустремленнсть, коммуникабельность, активный склад ума, работоспособность, ответственность.

Люблю и готова учиться.

Photoshop