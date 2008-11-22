Екатерина Лишневская Katerina_kasjaKaterina_kasja
Журналист в интернет издание
Лишневская Екатерина Сергеевна
год рождения: 1987 (21 год)
контакты:
email: [email protected]
цель:
соискание должности журналиста в интернет издании
предполагаемый график работы:
удаленный
образование:
2004-2008 гг.:
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля
факультет массовых коммуникаций
квалификация: журналистика (бакалавриат);
2002-2004 гг.:
школа молодого журналиста.
специальные курсы:
"Журналистика и PR", преп. Терещенко Е.Б.;
"Теория массовых коммуникаций", преп. Шепелева И.А.;
"Журналистика в экстремальных ситуациях", преп. Шепелева И.А.;
"Работа в творческих мастерских", преп. Владимиров В.М.
опыт работы:
внештатный журналист в следующих изданиях:
2008 г.:
сайт night.lg.ua (г.Луганск);
2007г.:
промоутер в издательском доме "Теленеделя" (г.Луганск);
2006 г.:
газета "Реальная газета" (г.Луганск);
2004-2006 г.:
газета "Университетский вестник" (г.Луганск);
2002-2004 г.:
газета "Огни" (г. Алчевск, Луганская обл.).
Дополнительное образование:
2008 г.:
стажировка на телеканале ЛОТ (г.Луганск);
2005 г.:
стажировка в газете "Голос Донбасса" (г.Луганск).
Профессиональные навыки:
- подготовка материалов для публикации в печатных СМИ (новости, культура, общество, молодежь);
-проведение интервью;
-проведение опросов;
-подготовка репортажей.
Дополнительные навыки:
-Знание ПК (Internet, Photoshop, Corel Draw, Word, Exel, Access, Power Point);
-языки -английский (средний уровень), иврит(базовый), польский(базовый), украинский(родной), русский (родной).
Личные качества:
Целеустремленнсть, коммуникабельность, активный склад ума, работоспособность, ответственность.
Люблю и готова учиться.
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