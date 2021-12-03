Здравствуйте! Меня зовут Екатерина, я занимаюсь дизайном:
- сайтов
- лендингов
- корпоративных сайтов
- интернет-магазинов
- мобильных приложений
Придерживаюсь принципов usability при проектировании интерфейсов, ориентируюсь на простые, но эффективные дизайнерские решения. В первую очередь основываюсь на удобстве пользования интерфейсом, будь то сайт, лендинг или мобильное приложение, а затем уже делаю красиво и трендово в визуальном плане
ОБО МНЕ
- работаю в Figma, Photoshop, Illustrator
- знаю принципы создания пользовательских интерфейсов
- делаю несложную анимацию в After Effects
- умею 3d, рисунок от руки
- делаю качественное и красивое визуальное оформление
- знаю основы композиции, колористики, типографики
- есть базовые знания CSS и HTML
- применяю принципы usability при проектировании интерфейсов
Максимально лояльна в плане сотрудничества: готова обсудить любой вопрос, предложить лучшие варианты на основе ваших пожеланий и объяснить почему и как это будет работать, бесплатно сделать правки.
КОНТАКТЫ
telegram - @katy_malina
email - [email protected]
Всегда на связи, оперативно отвечаю на сообщения, отвечу на любые интересующие вопросы, готова обсудить ваш проект, пишите!
Портфолио
- Landing page для детских курсов40 просмотров
- Дизайн антикварного магазина и галереи44 просмотра
- Дизайн главной страницы интернет-магазина36 просмотров
- Редизайн главной страницы агентства43 просмотра
- Дизайн интернет-магазина одежды29 просмотров
- Редизайн интернет-магазина цветов23 просмотра
- Разработка лендинга для дизайнера интерьера28 просмотров