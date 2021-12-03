ux/ui дизайнер

Здравствуйте! Меня зовут Екатерина, я занимаюсь дизайном:

сайтов

лендингов

корпоративных сайтов

интернет-магазинов

мобильных приложений

а также визуальным оформлением соцсетей, презентаций и прочих материалов

Придерживаюсь принципов usability при проектировании интерфейсов, ориентируюсь на простые, но эффективные дизайнерские решения. В первую очередь основываюсь на удобстве пользования интерфейсом, будь то сайт, лендинг или мобильное приложение, а затем уже делаю красиво и трендово в визуальном плане

ОБО МНЕ

- работаю в Figma, Photoshop, Illustrator

- знаю принципы создания пользовательских интерфейсов

- делаю несложную анимацию в After Effects

- умею 3d, рисунок от руки

- делаю качественное и красивое визуальное оформление

- знаю основы композиции, колористики, типографики

- есть базовые знания CSS и HTML

- применяю принципы usability при проектировании интерфейсов

Максимально лояльна в плане сотрудничества: готова обсудить любой вопрос, предложить лучшие варианты на основе ваших пожеланий и объяснить почему и как это будет работать, бесплатно сделать правки.

КОНТАКТЫ

telegram - @katy_malina

email - [email protected]

Всегда на связи, оперативно отвечаю на сообщения, отвечу на любые интересующие вопросы, готова обсудить ваш проект, пишите!