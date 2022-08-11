Продвижение вашего бизнеса в интернете (SEO)
Всем привет!
Буду рада помочь с оптимизацией Ваших сайтов (SEO), а именно:
- анализ сайтов (проведение технического аудита, анализ конкурентов);
- составление стратегии продвижения;
- оптимизация сайтов, подготовка к продвижению;
- подбор семантики;
- продвижение сайтов в поисковых системах, достижение желаемых показателей (позиции, посещаемость, ROI).
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
год назад
Исполнитель выполнил сбор семантики по нужному мне сайту, я благодарен и рекомендую к работе!
Ответный отзыв
Все задания были описаны до мелочей, приятно было сотрудничать.