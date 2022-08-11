Kateryna_I

Катя Kateryna_I

 
24 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
4 дня назад
Продвижение вашего бизнеса в интернете (SEO)

Всем привет!

Буду рада помочь с оптимизацией Ваших сайтов (SEO), а именно:

- анализ сайтов (проведение технического аудита, анализ конкурентов);

- составление стратегии продвижения;

- оптимизация сайтов, подготовка к продвижению;

- подбор семантики;

- продвижение сайтов в поисковых системах, достижение желаемых показателей (позиции, посещаемость, ROI).

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_15796998047782
Украина
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$5
10 баллов
год назад
Необходимо найти ключевые слова в Ahrefs / KWfinder
Исполнитель выполнил сбор семантики по нужному мне сайту, я благодарен и рекомендую к работе!
Все задания были описаны до мелочей, приятно было сотрудничать.
Ответный отзыв