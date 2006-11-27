поиск информации в интернете (сайты компаний, их контакты и проч.). просьба обращаться только одесситам.
- Поиск информации9 заявокЗакрыт17 лет назад
Поиск информации в интернете на немецком и итальянском языке. Удаленно. Только в Одессе.Поиск информации4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Поиск информации в интернете на французском, немецком и итальянском языке. Удаленно. Одесса.Поиск информации5 заявокЗакрыт17 лет назад
Поиск информации в интернете на немецком, итальянском, французском, русском языках. Тематика - недвижимость. Детали по переписке и телефону. Просьба обращаться только одесситам. Оплата при личной встрече.Поиск информации9 заявокЗакрыт17 лет назад
Удаленный перевод текстов, статей с политической тематикой с испанского на русский язык.Переводы18 заявокЗакрыт17 лет назад
Remote translation of texts, political reviews and articles from spanish to french, spanish to english, and vice-versa.Переводы7 заявокЗакрыт17 лет назад
Удаленный периодический перевод текстов политического содержания с испанского на французский язык.Переводы1 исполнительЗакрыт17 лет назад