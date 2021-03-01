Иллюстратор, графический-дизайнер

Я Катя я обожаю две вещи: корги и хороший дизайн! Мой опыт - больше двух лет. С радостью сделаю Вам: Логотипы, айдентика, креативы, меню, каталоги, настольные игры, визитки, буклеты, афиши, баннеры, презентации, чек-листы и гайды, а также полное визуальное оформление Instagram- и Facebook-аккаунтов. Поработаем? :)