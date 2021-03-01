Иллюстратор, графический-дизайнер
Я Катя я обожаю две вещи: корги и хороший дизайн! Мой опыт - больше двух лет. С радостью сделаю Вам: Логотипы, айдентика, креативы, меню, каталоги, настольные игры, визитки, буклеты, афиши, баннеры, презентации, чек-листы и гайды, а также полное визуальное оформление Instagram- и Facebook-аккаунтов. Поработаем? :)
Портфолио
- Логотип для мастера маникюра87 просмотров
- Логотип для студии современного танца45 просмотров
- Логотип для стоматолога.59 просмотров
- Иллюстрации вольного исполнения72 просмотра
- Иллюстрации к меню кафе56 просмотров
- Фирменные наклейки для магазина косметики391 просмотр
- Визитка для мастера маникюра295 просмотров
- Логотип и рекламная брошюра для пиццерии45 просмотров
- Логотип для онлайн-магазина "BeeShmot"34 просмотра