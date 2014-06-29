Екатерина Фролова Katia_finlandKatia_finland
38 летФинляндия/Хельсинки
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Продвижение в соц. сетях, SMM/SMO. Работаю на совесть, без накруток!
Качественное продвижение компаний и брендов в социальных сетях. Работаю только с компаниями, которым нужны заинтересованные пользователи и реальные результаты.
- Создание и администрирование аккаунтов на Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Pinterest, LinkedIn и др.
- Наполнение эксклюзивным, качественным и интересным контентом, графический дизайн обложек, создание визуального контента для управляемых мной аккаунтов
- Создание красивых и эффективных вкладок (табов) для страниц на Facebook;
- Создание и проведение конкурсов на Facebook с помощью специальных приложений;
- Разработка стратегического плана продвижения в соц.сетях;
- Новинка! Продвижение аккаунтов за рубежом (англоязычный сегмент, есть возможность ведения аккаунтов на финском и шведском + служба поддержки на итальянском и французском языках).
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#678