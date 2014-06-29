Продвижение в соц. сетях, SMM/SMO. Работаю на совесть, без накруток!

Качественное продвижение компаний и брендов в социальных сетях. Работаю только с компаниями, которым нужны заинтересованные пользователи и реальные результаты.

Создание и администрирование аккаунтов на Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Pinterest, LinkedIn и др.

Наполнение эксклюзивным, качественным и интересным контентом, графический дизайн обложек, создание визуального контента для управляемых мной аккаунтов

Создание красивых и эффективных вкладок (табов) для страниц на Facebook;

Создание и проведение конкурсов на Facebook с помощью специальных приложений;

Разработка стратегического плана продвижения в соц.сетях;

Новинка! Продвижение аккаунтов за рубежом (англоязычный сегмент, есть возможность ведения аккаунтов на финском и шведском + служба поддержки на итальянском и французском языках).

в зависимости от сложности работ и затраченного времени. Работаю по предоплате.