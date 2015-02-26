Пишу красиво, быстро и с умом!
Здравствуйте дорогие заказчики!
Меня зовут Екатерина и я пишу различного рода статьи, отчеты и исследования.
Последняя компания с которой я сотрудничала была Финская фабрика по производству деревянных ящиков и контейнеров.
Для этой компании я подготовила 3 исследования картофельного рынка на Украине и в Турции, на английском языке. Заказчик остался доволен предоставленной информацией.
При необходимости могу сделать качественный копирайтинг и рерайтинг.
Также пишу стихи, составляю резюме, и помогу написать речь или письмо!
Образование высшее, специальность: Социальный педагог, психолог.
Речь поставлена, поскольку часто приходилось читать лекции на разные тематики.
Жду с нетерпением ваших заказов
С Наилучшими Пожеланиями
Катерина