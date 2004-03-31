Веб-дизайнер

Когда я размышляла, что написать в профиле о себе, на ум приходила лишь мысль о том, что большой текст никому не нужен, а вот мои навыки-вполне!

Я- веб-дизайнер. Активно занимаюсь обучением и саморазвитием.

Мои навыки:

Веб-дизайн

Мои специализации:

Landing Page

Веб-дизайн

Прототипирование .

В работе я ценю: организованность, пунктуальность и отзывчивость.

Лёгкий подход, исполнительность и немного творчества создают ценность.

Я здесь, чтобы создавать ценность.