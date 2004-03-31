Веб-дизайнер
Когда я размышляла, что написать в профиле о себе, на ум приходила лишь мысль о том, что большой текст никому не нужен, а вот мои навыки-вполне!
Я- веб-дизайнер. Активно занимаюсь обучением и саморазвитием.
Мои навыки:
Веб-дизайн
Мои специализации:
Landing Page
Веб-дизайн
Прототипирование .
В работе я ценю: организованность, пунктуальность и отзывчивость.
Лёгкий подход, исполнительность и немного творчества создают ценность.
Я здесь, чтобы создавать ценность.
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Портфолио
- РАЗРАБОТКА UI\UX САЙТА37 просмотров
- Разработка адаптивного сайта с нуля35 просмотров
- Быстрое создание Лендиговой страницы сайта.42 просмотра
- Прототип сайта51 просмотр