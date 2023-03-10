Katrinosh95

Екатерина Katrinosh95Katrinosh95
Добрый день.
Меня зовут Екатерина.
Я графический дизайнер.
Я создаю карточки товара для маркетплейсов. Работаю в программе Figma и Canva.
Работаю быстро и качественно
Подчеркну преимущества товара
Выделю на фоне конкурентов
Скидка на большие заказы
БЕСПЛАТНАЯ консультация по вашему товару
Срок изготовления:
От нескольких часов до 3 дней (в зависимости от объема работы)
Стоимость:
- 1 слайд 200 рублей
- последующие карточки этого артикула 150
- 1 слайд без замены фона 150
- последующие карточки этого артикула 100
- правки БЕСПЛАТНО
Если вы давно искали СВОЕГО дизайнера – нам по пути!
Буду рада сотрудничеству
Моё портфолио https://disk.yandex.ru/d/kFJG8S0eWS1OTg
Связаться со мной +7 999 2024546 whatsapp, viber, telegramm
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