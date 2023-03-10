Katrinosh95

Дизайнер инфографики

Добрый день.

Меня зовут Екатерина.

Я графический дизайнер.

Я создаю карточки товара для маркетплейсов. Работаю в программе Figma и Canva.

Работаю быстро и качественно

Подчеркну преимущества товара

Выделю на фоне конкурентов

Скидка на большие заказы

БЕСПЛАТНАЯ консультация по вашему товару

Срок изготовления:

От нескольких часов до 3 дней (в зависимости от объема работы)

Стоимость:

- 1 слайд 200 рублей

- последующие карточки этого артикула 150

- 1 слайд без замены фона 150

- последующие карточки этого артикула 100

- правки БЕСПЛАТНО

Если вы давно искали СВОЕГО дизайнера – нам по пути!

Буду рада сотрудничеству

Моё портфолио https://disk.yandex.ru/d/kFJG8S0eWS1OTg

Связаться со мной +7 999 2024546 whatsapp, viber, telegramm

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