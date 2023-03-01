Переводы текстов

Привет! Я - девушка 24 лет, работаю на фрилансе в сфере перевода текстов. Я специализируюсь на переводе текстов с английского языка на русский и обратно также с русского на украинский туда и обратно и с польского на украинский. Моя работа включает перевод различных типов текстов - от научных статей до рекламных материалов.

Я люблю свою работу, потому что она дает мне возможность постоянно улучшать свой языковой уровень и изучать новые темы. Кроме того, работа на фрилансе дает мне свободу выбирать, какие проекты мне хочется брать и какой график работы мне удобен.

Если вам нужны услуги профессионального переводчика, обращайтесь ко мне! Я гарантирую качественный и точный перевод в сроки, которые вам подходят.