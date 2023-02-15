Katser

Сергей Катков Katser

 
34 годаРоссия/Нижний Новгород
17 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
3d визуализатор

Качественная и фотореалистичная 3d визуализация. Оперативный и профессиональный подход к делу. 

Портфолио
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3D-графика
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга