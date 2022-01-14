Katserjulia

Ассистент/помощник блога

Привет, меня зовут Юля! Я - ассистент блога. Я помогу тебе вести красивый и интересный аккаунт в Инстаграмм. Пока я буду заниматься оформлением твоих постов и сториз, ты можешь спокойно выпить чашечку вкусного кофе и поболтать с подругой ☕ Я умею:

Красиво и креативно оформлять сториз

Делать читаемые обложки для постов

Монтировать видео для сториз и reels

Увеличивать количество подписчиков методом массфолловинга

Вести диалог с клиентом/подписчиком в директ

Готова выполнить тестовое задание и начинать сотрудничать с тобой в любой момент 🤝У тебя будет время на семью и друзей, а я смогу реализовать своей потенциал. Instagram: @ms.katser Telegram: @ms_katser

резюме: https://drive.google.com/file/d/1WVHU1epZmFb9a_ZBpqwxapml3OLD2oDU/view?usp=drivesdk