Katserjulia

Юлия Katserjulia

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Ассистент/помощник блога

Привет, меня зовут Юля! Я - ассистент блога. Я помогу тебе вести красивый и интересный аккаунт в Инстаграмм. Пока я буду заниматься оформлением твоих постов и сториз, ты можешь спокойно выпить чашечку вкусного кофе и поболтать с подругой ☕ Я умею:

  • Красиво и креативно оформлять сториз
  • Делать читаемые обложки для постов
  • Монтировать видео для сториз и reels
  • Увеличивать количество подписчиков методом массфолловинга
  • Вести диалог с клиентом/подписчиком в директ
Готова выполнить тестовое задание и начинать сотрудничать с тобой в любой момент 🤝У тебя будет время на семью и друзей, а я смогу реализовать своей потенциал. Instagram: @ms.katser Telegram: @ms_katser

резюме: https://drive.google.com/file/d/1WVHU1epZmFb9a_ZBpqwxapml3OLD2oDU/view?usp=drivesdk