Katserjulia

Ассистент/помощник блога
Привет, меня зовут Юля! Я - ассистент блога. Я помогу тебе вести красивый и интересный аккаунт в Инстаграмм. Пока я буду заниматься оформлением твоих постов и сториз, ты можешь спокойно выпить чашечку вкусного кофе и поболтать с подругой ☕ Я умею:
- Красиво и креативно оформлять сториз
- Делать читаемые обложки для постов
- Монтировать видео для сториз и reels
- Увеличивать количество подписчиков методом массфолловинга
- Вести диалог с клиентом/подписчиком в директ
резюме: https://drive.google.com/file/d/1WVHU1epZmFb9a_ZBpqwxapml3OLD2oDU/view?usp=drivesdk
Действие аккаунта приостановлено!