Екатерина Тихонова
Контактная информация:
Телефон(телеграмм): +79816893469
Телефон : +79816893469
Электронная почта: [email protected]
Профессиональные навыки:
- Владение украинским, русским и английским языками на уровне носителя
- Великолепные коммуникативные навыки
- Умение эффективно работать в многоязычной среде
- Отличное знание грамматики и лексики всех трех языков
Опыт работы:
Переводчик
- Перевод писем, документов и другой корреспонденции с украинского и русского на английский и наоборот
- Устный перевод на встречах и переговорах
Дополнительная информация:
- Уверенное владение компьютерными программами, такими как MS Office
- Ответственный и обязательный сотрудник
- Готовность к дополнительному обучению и развитию профессиональных навыков
Я готова к новым вызовам и обладаю всеми необходимыми навыками для успешной работы в качестве переводчика. Благодаря знанию трех языков на уровне носителя, я уверена в своей способности предоставить качественный и точный перевод для вашей компании