Екатерина Тихонова

Контактная информация:

Телефон(телеграмм): +79816893469

Телефон : +79816893469

Электронная почта: [email protected]



Профессиональные навыки:

- Владение украинским, русским и английским языками на уровне носителя

- Великолепные коммуникативные навыки

- Умение эффективно работать в многоязычной среде

- Отличное знание грамматики и лексики всех трех языков





Опыт работы:

Переводчик

- Перевод писем, документов и другой корреспонденции с украинского и русского на английский и наоборот

- Устный перевод на встречах и переговорах





Дополнительная информация:

- Уверенное владение компьютерными программами, такими как MS Office

- Ответственный и обязательный сотрудник

- Готовность к дополнительному обучению и развитию профессиональных навыков



Я готова к новым вызовам и обладаю всеми необходимыми навыками для успешной работы в качестве переводчика. Благодаря знанию трех языков на уровне носителя, я уверена в своей способности предоставить качественный и точный перевод для вашей компании