Katya669

Екатерина Katya669

 
21 год
год на фриланс-бирже
Была
год назад

Екатерина Тихонова
Контактная информация:
Телефон(телеграмм): +79816893469

Телефон : +79816893469
Электронная почта: [email protected]

Профессиональные навыки:
- Владение украинским, русским и английским языками на уровне носителя
- Великолепные коммуникативные навыки
- Умение эффективно работать в многоязычной среде
- Отличное знание грамматики и лексики всех трех языков


Опыт работы:
Переводчик
- Перевод писем, документов и другой корреспонденции с украинского и русского на английский и наоборот
- Устный перевод на встречах и переговорах


Дополнительная информация:
- Уверенное владение компьютерными программами, такими как MS Office
- Ответственный и обязательный сотрудник
- Готовность к дополнительному обучению и развитию профессиональных навыков

Я готова к новым вызовам и обладаю всеми необходимыми навыками для успешной работы в качестве переводчика. Благодаря знанию трех языков на уровне носителя, я уверена в своей способности предоставить качественный и точный перевод для вашей компании