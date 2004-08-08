Транскрибация аудио или видеозаписи

Сделаю вам транскрибацию (расшифровку) аудио и видеозаписи.В кворк по транскрибации входит:* Очень грамотно напечатаю (транскрибирую) текст;* Выполняю расшифровку с обязательным соблюдением правил языка;* Отмечаю удобным для вас образом все фрагменты или слова, которые не смогла разобрать, при необходимости с указанием тайм-кода;* Работаю ответственно и качественно;Обратите внимание:Количество заказов в очереди не влияет на качество работы.Если есть какие-то пожелания вы можете их указать.К работе приступаю сразу после получения заказа. Можете оставлять заказ и я сделаю вам качественную работу.Нужно для заказа:1. Для заказа от покупателя нужен аудио или видео файл любого формата, который необходимо расшифровать.2. Нужно указывать спикеров? (если есть возможность вообще разобрать на записи кто есть кто)3. Писать ли слова-паразиты: ммм, ааа, нуууу?