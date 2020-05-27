Привет, меня зовут Катя! Я являюсь менеджером одного нереального человечка-Леры. Она безумно ответственно подходит к своей работе, ценит ваше время, старается угодить любым условиям заказчика. В срок выполняет свою работу. Специализируется на разработке сайтов, как одностраничных, так и многостраничных, может разработать нереально крутые дизайны(чек-листы, визитки,гайды, прайсы). Так как мы новички, (но самые крутые на этом сайте) мы берем за свою работу не так много, как другие фрилансеры. Если выберете нас-не прогадаете!!