Катя Севрюгина Katya_sevryuginaKatya_sevryugina
22 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Привет, меня зовут Катя! Я являюсь менеджером одного нереального человечка-Леры. Она безумно ответственно подходит к своей работе, ценит ваше время, старается угодить любым условиям заказчика. В срок выполняет свою работу. Специализируется на разработке сайтов, как одностраничных, так и многостраничных, может разработать нереально крутые дизайны(чек-листы, визитки,гайды, прайсы). Так как мы новички, (но самые крутые на этом сайте) мы берем за свою работу не так много, как другие фрилансеры. Если выберете нас-не прогадаете!!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Оформление брендбука.109 просмотров
- Оформление гайда.129 просмотров
- Разработка сайтов.112 просмотров
- Оформление гайда.186 просмотров
- Разработка сайтов.82 просмотра
- Разработка сайтов.83 просмотра
- Разработка сайтов.90 просмотров
- Разработка сайтов и дизайн работ.100 просмотров