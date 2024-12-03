Специалист по обработке изображений

Оказываю профессиональные услуги по редактированию и ретши фотографий в Adope Photoshop. Имею большой опыт улучшения качества изображений, удаления дефектов и настройки цветового баланса. Я также могу удалить фон, изменить размер изображения и восстановить фотографии.

Мои услуги включают в себя: