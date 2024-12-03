Katyarain90

Катерина Katyarain90

 
35 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Специалист по обработке изображений

Оказываю профессиональные услуги по редактированию и ретши фотографий в Adope Photoshop. Имею большой опыт улучшения качества изображений, удаления дефектов и настройки цветового баланса. Я также могу удалить фон, изменить размер изображения и восстановить фотографии.

Мои услуги включают в себя:

  • Фотоманипуляции

  • Реставрация фотографий

  • Ретушь портретов.

  • Редактирование изображения продуктов

  • Мокапы

    Обещаю выполнить работу качественно и в оговоренные сроки. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне, если у вас возникнут вопросы или особые пожелания. С нетерпением жду возможности работать с вами!

Обработка фотографий
нет отзывов
$20/час
от $2от 1 дня
#2249