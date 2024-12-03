Специалист по обработке изображений
Оказываю профессиональные услуги по редактированию и ретши фотографий в Adope Photoshop. Имею большой опыт улучшения качества изображений, удаления дефектов и настройки цветового баланса. Я также могу удалить фон, изменить размер изображения и восстановить фотографии.
Мои услуги включают в себя:
Фотоманипуляции
Реставрация фотографий
Ретушь портретов.
Редактирование изображения продуктов
Мокапы
Обещаю выполнить работу качественно и в оговоренные сроки. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне, если у вас возникнут вопросы или особые пожелания. С нетерпением жду возможности работать с вами!
Обработка фотографий
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$20/час
от $2от 1 дня
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